Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Akıncı Üssü davasında darbeci yakınları şehit yakınlarına saldırdı

Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'nde devam eden Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada verilen ara sırasında gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı

Akıncı Üssü davasında darbeci yakınları şehit yakınlarına saldırdı

Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'nde devam eden Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada verilen ara sırasında gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı

24 Mart 2018 Cumartesi 12:34
Akıncı Üssü davasında darbeci yakınları şehit yakınlarına saldırdı
banner404

SİNCAN Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam eden davada ara kararın verilmesi için dün akşam saatlerinde ara verildi.

Bu sırada duruşma salonu önünde sanık yakınları ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede sırasında 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darbedildi. Şehit ve gazi yakınlarına yönelik gerçekleşen saldırının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SincanAkıncı ÜssüDavaDarbeşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbeci yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı
Darbeci yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı
İkinci Çiftlik Bank vakası! 8 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
İkinci Çiftlik Bank vakası! 8 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Afrin tamamen temizlendi, bütün köyler kontrol altında
Afrin tamamen temizlendi, bütün köyler kontrol altında

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim