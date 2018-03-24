Akıncı Üssü davasında darbeci yakınları şehit yakınlarına saldırdı

SİNCAN Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam eden davada ara kararın verilmesi için dün akşam saatlerinde ara verildi.
Bu sırada duruşma salonu önünde sanık yakınları ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı.
Yaşanan arbedede sırasında 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darbedildi. Şehit ve gazi yakınlarına yönelik gerçekleşen saldırının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı.
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