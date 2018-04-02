Akıllara durgunluk veren olay! Çok tehlikeli...

OLAY, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Apartmanın çatısında yenileme çalışması yapan işçiler yerlerinden sökülen eski kiremitleri üst üste dizdikten sonra metrelerce yükseklikten sokaktaki kamyonun kasasına atmaya başladı.
Bu tehlikeli yöntemi dakikalarca sürdüren şahıslar, hem sokaktan geçenlerin canını, hem de kendi canlarını hiçe saydı.
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