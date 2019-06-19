Akıl hastanesine gönderildi

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana gelmiş, otele tatil için 10 gün önce babası Yurii Darmenko (80) ile birlikte gelen 23 yaşındaki Maksy D. gece otele dönmemişti. Oğlunun otele gelmemesi üzerine jandarmaya başvuran baba Yurii Darmenko yardım istemiş, jandarma ekipleri şizofren hastası olduğu öğrenilen Maksy D'yi gezerken bularak oteldeki babasına teslim etmişti. Gece saat 01.00 sıralarında otel odasında babası Yurii Darmenko ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Maksy D., babasının başını duvarlara vurmaya başlamış, gürültüye gelen otel görevlileri, talihsiz adamı oğlunun elinden zorla almıştı. Yerde yatan baba Yurii Darmenko için jandarma ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istenmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yurii Darmenko’nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yurii Darmenko’nun cesedi Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş, Maksy D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

‘PİŞMAN DEĞİLİM'

Maksy D, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede "Babam ile devamlı problem yaşamaktaydık. Anlaşamazdık. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim. İçindeki şeytanı çıkardım" ifadelerini kullanmıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Maksy D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maksy D. tedavi edilmek üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Dün morgdan alınan Darmenko'nun cenazesi, özel bir firma aracılığıyla ülkesine gönderildi.

