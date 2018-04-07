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Akıl almaz olay! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğdu, üvey kızını kaçırdı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hayati B. (47); eşi Güzel B. (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürdü. Hayati B., eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de (14) yanına alarak kaçtı

Akıl almaz olay! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğdu, üvey kızını kaçırdı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hayati B. (47); eşi Güzel B. (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürdü. Hayati B., eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de (14) yanına alarak kaçtı

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:28
Akıl almaz olay! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğdu, üvey kızını kaçırdı
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OLAY, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati B. ile eşi Güzel B., bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde bugün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati B., eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel B. ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurmaya başladı. Güzel B. ve oğulları aldıkları darbelerle yere yığıldı. Hayati B., ardından eşini ve iki oğlunu boğarak öldürdü.

Tüyler ürperten olay, bugün komşuların ailenin evinin camlarının kırık olmasından şüphelenip, içeri bakmasıyla ortaya çıktı. Evde 3 kişinin cansız bedenini gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güzel B. ile çocukları Ardınç ve Arda'nın dövülüp, boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada Hayati B.'nin eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de tehditle yanına alarak bir otomobille İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

'FUHŞA ZORLADI' İDDİASI

Öldürülen Güzel B.'nin yakınları, Hayati B.'nin sürekli eşini fuhşa zorladığını, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu iddiayı da değerlendiren jandarmanın, Hayati B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMarmara Ereğlisi
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