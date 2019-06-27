Akgünler Denizcilik'den Basın Kartı sahipleri için indirim kararı

UYGULAMAYI firmanın Alanya Temsilcisi Bekir Yıldırım, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptığı toplantıda açıkladı.

Akgünler Denizcilik Alanya ve Taşucu’ndan Girne’ye seyahat edecek gazeteciler için indirim kararı aldı. Türkiye’nin her bir kentinde yaşayan Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler için Alanya/Girne/Alanya ve Taşucu/Girne/Taşucu deniz otobüsü ve feribot seferlerinde yüzde 50 indirim uygulaması başlatıldı. Firmanın Alanya Temsilcisi Bekir Yıldırım, indirim uygulamasının 24 Haziran, 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayacağını, Türkiye’nin neresinden olursa olsun, internet üzerinden bile olsa bilet alan gazetecilerin limanda Cumhurbaşkanlığı’nca verilen Sarı Basın Kartı’nı beyan etmesi halinde indirimin uygulanacağını kaydetti.