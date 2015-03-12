Akdeniz'de korkutan deprem

12 Mart 2015 Perşembe 09:40
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre, saat 02.39'da, Rodos Adasının güneyinde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece aynı bölgede 3.7 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 08:41