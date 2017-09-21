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Akdeniz'de facia! Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var

Son dakika: Libya kıyılarında bir mülteci botu battı, 100'den fazla göçmen kayıp

Akdeniz'de facia! Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var

Son dakika: Libya kıyılarında bir mülteci botu battı, 100'den fazla göçmen kayıp

21 Eylül 2017 Perşembe 14:07
Akdeniz'de facia! Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var
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ÜLKELERİNDE yaşanan savaş, çatışma, politik baskı ve zulümlerden kaçmak isteyen milyonlarca insan  Akdeniz'in sularında can veriyor. Daha önce defalarca mülteci ölümlerine sahne olan  Libya'dan yine kara haber geldi. AFP haber ajansı,  Libya kıyılarında bir mülteci botunun battığını ve 100'den fazla göçmenin kayıp olduğunu duyurdu.

100'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Libya Donanma Sözcüsü Ayub Kassem yaptığı açıklamada, mültecileri taşıyan botun devrilmesi sonucu 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.

7 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞAMALAR DEVAM EDİYOR

Kassem, kurtarma çalışmalarının 3. gününde en az yedi kişinin kurtarıldığı ve kaybolan diğer kişilerin kurtarılması içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 21.09.2017 14:09
Anahtar Kelimeler:
Fransız Haber AjansıAkdenizLibyaAFP
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