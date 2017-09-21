Akdeniz'de facia! Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var

ÜLKELERİNDE yaşanan savaş, çatışma, politik baskı ve zulümlerden kaçmak isteyen milyonlarca insan Akdeniz'in sularında can veriyor. Daha önce defalarca mülteci ölümlerine sahne olan Libya'dan yine kara haber geldi. AFP haber ajansı, Libya kıyılarında bir mülteci botunun battığını ve 100'den fazla göçmenin kayıp olduğunu duyurdu.
100'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP
Libya Donanma Sözcüsü Ayub Kassem yaptığı açıklamada, mültecileri taşıyan botun devrilmesi sonucu 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.
7 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞAMALAR DEVAM EDİYOR
Kassem, kurtarma çalışmalarının 3. gününde en az yedi kişinin kurtarıldığı ve kaybolan diğer kişilerin kurtarılması içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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