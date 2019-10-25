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Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de deprem meydana geldi

GÜNDEM 25.10.2019, 00:25 25.10.2019, 00:40
Akdeniz'de korkutan deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#deprem
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