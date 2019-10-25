Akdeniz'de korkutan deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.