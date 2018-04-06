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Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nın su sorununu çözmek amacıyla 27 Nisan'da ihalesi yapılacak proje ile adaya tatlı su verilmesi hedefleniyor

Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nın su sorununu çözmek amacıyla 27 Nisan'da ihalesi yapılacak proje ile adaya tatlı su verilmesi hedefleniyor

06 Nisan 2018 Cuma 19:16
Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli
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VAN Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yılda yüz  binden fazla kişinin ziyaret ettiği adanın su sorununun çözülmesi için proje  çalışması hazırlandı.
 
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun  girişimleri sonucu hayata geçirilecek proje kapsamında adaya 27 kilometrelik içme  suyu hattı çekilecek. Bu hattın 3,8 kilometresi gölün altından geçecek.
Yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırım bütçesi ile gerçekleştirilecek  projenin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor.
 
Ayrıca proje sayesinde sahilde bulunan villalara, Dokuzağaç Mahallesi  ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına da su temin edilecek.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, üzerinde tarihi  Ermeni kilisesi olan Akdamar Adası'nın kent tarihi için önem taşıdığını bildirdi.
 
Akdamar Adası'nın eşsiz güzelliği ve tarihi dokusu sayesinde her yıl  yurt içi ve yurt dışından on binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten  Zorluoğlu, "Yarım saatlik bir tekne turunun ardından ulaşılan adamız yaz ve kış  aylarında sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine doyumsuz hazlar yaşatıyor. Ancak  marttan itibaren yeşillenen, nisandan itibaren de badem ağaçlarının çiçek  açmasıyla süslenen Akdamar Adası maalesef haziran sonlarına doğru yeşilliğini  yavaş yavaş kaybetmekte ve adeta çölleşmekte." ifadesini kullandı.
 
Zorluoğlu, şunları kaydetti:
 
"Adanın yeşil kalmasını sağlamak ve yıl içerisindeki ziyaretçi  sayısını artırmak amacıyla Kıbrıs modeli bir çalışma yapmaya karar verdik. Bizler  Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) marifetiyle gerçekleştireceğimiz bu proje  ile hem doğaya hem inanca hem de tarihe verdiğimiz önemi de bir kez daha ortaya  koymuş olacağız. Biliyorsunuz buradaki badem ağaçlarının büyük bir kısmı asırlık  ve endemik türlerdir. Cumhuriyet öncesinde dikilmiş olan bu asırlık ağaçlar da  projemiz sayesinde kurtulmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin özel  destekleri ile hayata geçirilecek olan Akdamar Adası’na su hattı çekilmesi  projesinin de kentimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
 

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Anahtar Kelimeler:
GevaşAkdamarNisan
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