Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli

VAN Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yılda yüz binden fazla kişinin ziyaret ettiği adanın su sorununun çözülmesi için proje çalışması hazırlandı.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun girişimleri sonucu hayata geçirilecek proje kapsamında adaya 27 kilometrelik içme suyu hattı çekilecek. Bu hattın 3,8 kilometresi gölün altından geçecek.

Yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırım bütçesi ile gerçekleştirilecek projenin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor.



Ayrıca proje sayesinde sahilde bulunan villalara, Dokuzağaç Mahallesi ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına da su temin edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, üzerinde tarihi Ermeni kilisesi olan Akdamar Adası'nın kent tarihi için önem taşıdığını bildirdi.



Akdamar Adası'nın eşsiz güzelliği ve tarihi dokusu sayesinde her yıl yurt içi ve yurt dışından on binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten Zorluoğlu, "Yarım saatlik bir tekne turunun ardından ulaşılan adamız yaz ve kış aylarında sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine doyumsuz hazlar yaşatıyor. Ancak marttan itibaren yeşillenen, nisandan itibaren de badem ağaçlarının çiçek açmasıyla süslenen Akdamar Adası maalesef haziran sonlarına doğru yeşilliğini yavaş yavaş kaybetmekte ve adeta çölleşmekte." ifadesini kullandı.



Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Adanın yeşil kalmasını sağlamak ve yıl içerisindeki ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla Kıbrıs modeli bir çalışma yapmaya karar verdik. Bizler Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) marifetiyle gerçekleştireceğimiz bu proje ile hem doğaya hem inanca hem de tarihe verdiğimiz önemi de bir kez daha ortaya koymuş olacağız. Biliyorsunuz buradaki badem ağaçlarının büyük bir kısmı asırlık ve endemik türlerdir. Cumhuriyet öncesinde dikilmiş olan bu asırlık ağaçlar da projemiz sayesinde kurtulmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin özel destekleri ile hayata geçirilecek olan Akdamar Adası’na su hattı çekilmesi projesinin de kentimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

