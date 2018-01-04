Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...

Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kabine revizyonu ve erken seçim iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı. Kabine revizyonuna ilişkin Akdağ, "Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız" dedi

Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kabine revizyonu ve erken seçim iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı. Kabine revizyonuna ilişkin Akdağ, "Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız" dedi

04 Ocak 2018 Perşembe 11:51
Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt
banner404

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, gündemdeki erken seçim iddiaları ve kabine revizyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. NTV televizyonunda soruları yanıtlayan Akdağ, kabine revizyonu ile ilgili olarak, "Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız" derken, erken seçim için, "Böyle bir husus bizim ne partimizde ne kabinemizde gündeme gelmiyor" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamaları:
 
Bunun cevabı her zaman aynı. Bunun siyasette konuşulması beklenir bir şeydir. Ama ben şuna odaklanmayı alışkanlık haline getirdim. Bunların hiçbirine kulak asmadan işinize odaklanma. Bürokrasinin, siyasetin çalışmaları yavaşlatmasına yol açabilir. Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız. Bize bir emanet verilmiş.
 
Böyle bir husus bizim ne partimizde ne kabinemizde gündeme gelmiyor. Neden gündeme gelsin. Erken seçim niye yapılır? Siyaset tıkanmıştır. Türkiye'de işler tıkır tıkır yürüyor. İşimize odaklanmalıyız.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.01.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağNTVKabine RevizyonuErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Tuna'ya ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Tuna'ya ziyaret
MİT personeline de yerli silah verilecek
MİT personeline de yerli silah verilecek
FETÖ, ByLock'ta "izdivaç" grubu kurmuş
FETÖ, ByLock'ta "izdivaç" grubu kurmuş

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim