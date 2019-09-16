Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği

FIRAT'IN doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerin sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye’nin harekat sinyali vermesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde teröristlerce işgal edilen alanlara güvenli bölge kurulması kararlaştırıldı. İki ülkenin vardığı mutabakat sonrası 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye’nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından aynı bölgede Türkiye ile ABD’ye ait helikopterler ile 4 kez ortak devriye yapıldı. Terör örgütü unsurlarının hareketliliği ile tahkimatlarının havadan gözlemlendiği helikopter devriyesinin ardından 8 Eyül günü karadan da iki ülke zırhlı araçları ile ortak devriye gerçekleştirildi.



Havadan ve karadan devriyelerin yapıldığı Fırat’ın doğusunda teröristlerin silahları ile belirlenecek güvenli bölge dışına çıkması beklenirken, bu sabah Akçakale’nin karşısındaki Telabyad’da iş makinesi hareketliliği gözlendi. Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlı teröristler oluşturdukları mevzilerde nöbet tutmayı sürdürürken, iş makinelerinin ise kentin iç kesimlerinde çalışma yaptığı görüldü. Telabyad’da iş makinesi hareketliliği yaşanırken, aynı saatlerde Akçakale semalarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki piste inen Skorsky tipi 2 helikoptere bakım ve yakıt takviyesi yapıldı. Helikopterlerin bugün yapılabilecek yeni bir hava devriyesine katılabileceği belirtildi.