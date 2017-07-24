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Akçadağ’da siyanür ile köpek katliamı iddiası

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda köpeğin siyanür verilerek öldürüldüğü iddia edildi

Akçadağ’da siyanür ile köpek katliamı iddiası

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda köpeğin siyanür verilerek öldürüldüğü iddia edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:37
Akçadağ’da siyanür ile köpek katliamı iddiası
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HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, ilçede köpek ve kedinin siyanürle zehirlenerek katledildiğini ileri sürdü. Akçadağ bölgesinde toplu hayvan ölümlerine rastladıklarını ileri süren Erdem, 15. Orman Ve Su işleri Bölge Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili tutanak tuttuğunu söyledi. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanununun bu konuda açık ve net olduğunu belirten Erdem, Akçadağ’da yaşanan olayın yasaya aykırı olduğunu kaydetti. Hayvanları katledenlerin tespiti için çalışma başlattıklarını ifade eden Erdem, konunun takipçisi olacaklarına dikkat çekerek, "Bu vicdansızlığı yapanlar, bu taraftaki suçlarını örtebilirler, ancak öteki tarafta onca masum canın hesabını nasıl vereceklerini düşünsünler. Gerekli soruşturulma yapılacak ve sorumlular hakkında şikayetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sorumluların bulunması için olayın takipçisi olacağız" dedi.
Erdem, köpeklerin siyanürle mi yoksa başka bir yöntemle öldürüldüklerinin kesin tespitinin yapılacak olan laboratuvar incelemesi sonrası netlik kazanacağını da söyleyerek, öldürülen köpek sayısı konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İlçe halkının da köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdiğini dile getiren Erdem, "her canlının yaşam hakkı kutsaldır, bunu korumak ise herkesin görevidir" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
HAYTAPMalatya
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