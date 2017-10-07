Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 07 Ekim 2017 tarihinde Hatay/Reyhanlı´da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

HAKAN FİDAN DA EŞLİK ETTİ

TSK yapılan bilgilendirmede, “Orgeneral Hulusi Akar tarafından bölgede bulunan birlik komutanlarının da katılımıyla, son gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı yapılmış olup, faaliyetlerin planlandığı şekilde icrasına devam edilmektedir. Orgeneral Hulusi Akar´a söz konusu ziyaret ve çalışmalarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etmiştir” denildi. (DHA)