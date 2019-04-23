Akar: Saldırganlara değerli arkadaşlar demedim

"DEĞERLİ arkadaşlarım" hitabının köylülere yönelik olduğunu ifade eden Akar, sözlerinin saldırganlara söylenmiş gibi gösterildiğini belirterek, "Bu hem ayıp hem insafsızlık" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde uğradığı saldırı sırasındaki ifadelerine açıklık getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasının ardından götürüldüğü evin önüne gelerek megafonla olay yerinde toplananlara hitap eden Akar, "Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz. Tepkinizi gösterdiniz" demişti.

'MESAJ 'TERÖRÜ BİTİR' MESAJIYDI, 'BİTİRECEĞİZ' DEDİM'

Tartışma yaratan sözleriyle ilgili olarak konuşan Hulusi Akar .'Değerli arkadaşlarım' hitabının köylülere yönelik olduğunu söyledi.

Akar, "Görüntüler ortada. Oradaki herkes de şahit. 'Hemşehrilerim' diye başlayıp 'Dinleyin' diyorum, 'Değerli arkadaşlar' diyorum. Benim hitap ettiğim köy halkı, Çubuklular… Kadınlar, çocuklar, evlerde, tepelerde, oradaki bütün insanlar. O insanların büyük kısmı şehidimizi toprağa verip gelenler. O konuşma sırasında, evin çevresini saran grup olay yerinden uzaklaştırılmış zaten. Bunu sanki saldırgan kişilere söylenmiş gibi göstermeye çalışmak hem ayıp hem insafsızlık" dedi.

Akar, "Mesajlarınızı verdiniz' sözlerinin de köye girişlerinden itibaren PKK ile ilgili atılan sloganlarla ilgili olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Köye gittiğimiz andan itibaren 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. 'Tepkinizi gösterdiniz' dediğim bu. Şehit yakınları, köylüler, 'Terörü bitirin, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayın' dedi. Mesaj 'Terörü bitir' mesajıydı. 'Bitireceğiz' dedim. 'Var gücümüzle çalışıyoruz' dedim. Durum bundan ibaret."