Akar, ABD'ye çok sert çıktı: Bir an önce ilişkinizi kesin

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere gittiği Kanada'nın Halifax kentinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. İlk olarak Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti. Akar, Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ABD'NİN YPG İLE OLAN İLİŞKİSİ

"PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'nin buradaki mevcudiyetinin ve özellikle de ABD'li askerlerle beraber oturup kalkmalarının, iş birliği yapmalarının uygun olmadığını, bunun bizi son derece rahatsız ettiğini ve bu ilişkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk. Terörist YPG'ye kamyonlarla, tırlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatın verilmesinin de ittifak, müttefiklik anlayışına uygun olmadığına, olmayacağına, bunun bizler tarafından kabul edilmesinin de mümkün görülmediğine dikkatlerini çektik. Uyarılarımızı tekrarladık ve ABD'li müttefiklerimizin bu konuda gerekli tedbirleri almalarını ve bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi de dile getirdik."

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Terör örgütü YPG'nin güvenlik güçlerine saldırdığını, sivil ve masum halkın ölümüne neden olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Dolayısıyla böyle bir örgütle müttefikimiz, buradaki stratejik ortağımız ABD'nin, ABD'li askerlerin iş birliği yapmalarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini de kendilerine tekrar tekrar hatırlattık. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ABD'li dostlarımızın bu yanlıştan dönmelerini umuyor, diliyorum." diye konuştu.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Görüşmede terör örgütü FETÖ'nün elebaşı ve üyelerinin bir an önce iade edilmesi gerektiğini de görüştüğü senatörlere hatırlattıklarını belirten Akar, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu vurguladıklarını da bildirdi. Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD'ye gönderildiğini hatırlattıklarını da sözlerine ekledi.