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Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

Öteki Gündem programında, öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in Nuh tufanıyla ilgili sözleri Pelin Çift'i güldürdü

Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

Öteki Gündem programında, öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in Nuh tufanıyla ilgili sözleri Pelin Çift'i güldürdü

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı
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PELİN Çift'in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Program konuklarından İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in iddiaları ise dikkat çekti.

HZ. NUH, OĞLUNU TELEFONLA ARADI
Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi.

GEMİDE NÜKLEER ENERJİ KULLANILDI
Örnek, Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını belirtti.

GÜVERCİN YOLLANMADI, İHA YOLLANDI
İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh Tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söyledi.

Bu sözler üzerine Pelin çift, "Hocam bunun bilimsel ispatı var mı?" diye sordu. Dr. Yavuz Örnek soruyu şöyle cevapladı "Efendim, ileri teknoloji varken niye güvercin yollasınlar?" diye cevap verdi.

"GEMİYE CANLI HAYVAN ALINMADI, DÖLLENMİŞ YUMURTA SİPARİŞ EDİLDİ"
Nuh’un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa’nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu belirten akademisyen, Nuh tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığı, Hz. Nuh’un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika’dan, Fransa’dan Hz. Nuh’a yollandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AkademisyenHz. Nuh
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