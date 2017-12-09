‘Ak trans’ meydan okudu: ‘Gerisini varın siz düşünün’

KENDİSİNİ “Ak Trans” olarak tanımlayan Çağla Akalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir video paylaşan Akalın “Bu ülkelerin dönmeleri bile İslami değerlere sahip çıkıyorsa, gerisini varın siz düşünün” dedi.

Akalın videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’ye Mısır’a dğer ülkelere yaptıklarınızı bu sefer yapamayacaksınız. Kudüs İsrail’in başkenti değil, İslamın başkentidir. Bu ülkelerin dönmeleri bile İslami değerlere sahip çıkıyorsa, gerisini varın siz düşünün. Davos’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği ‘One minute' yetmedi ki siz hala bu tarz oyunlara devam ediyorsunuz. Ey Amerika, ey İsrail bu sefer size Müslüman kanı döktürtmeyeceğiz.”