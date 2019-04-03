AK Partili Yavuz'dan İmamoğlu'na: Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun nasıl getiriyorsun bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?'' ifadesini kullandı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

— Sonuç, YSK'da kesinleşir ve ortaya çıkar. Biz istiyoruz ki ne İmamoğlu ne de Yıldırım aleyhine bir şey yazılmasın. Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz.

— Aradaki fark 29 binlerden 20 binlerin altına inmiştir. Göreceksiniz sonunda bizim söylediğimiz rakam çıkacak.

— Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz.

— 'O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz.' Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 13:09