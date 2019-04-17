AK Partili Yavuz'un sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Fatih Portakal'ın paylaşımına tepki göstererek "Başkasının oyuna gelmiş olabilir" diye konuştu. Yavuz'un bu çıkışına yanıt veren gazeteci Fatih Portakal, "Asıl şimdi siz pot kırdınız. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam. Bir de bana FETÖ hiç yapışmaz bilesiniz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Portakal'ın bir video paylaştığı iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

YAVUZ: BAŞKASININ OYUNUNA GELMİŞ OLABİLİR, AKLIM DURDU

"Fatih Portakal da bir video paylaşmış ve 'Pot üstüne pot kırmaya devam' diye bir video paylaşmış. Ben Fatih Portakal da başkasının oyununa gelmiş diye düşünüyorum. Ben basın açıklaması yapıyorum ve sonra aşağıya iniyorum basın mensupları bana bazı şeyler soruyor. Ben de basın mensuplarının bazılarına bir şeyler söyleyip, bazılarına söylemeyim diye konuştum. Bunda ne var? Sanki biz düzmece bilgi, belge hazırlıyoruz... Bunu Fatih Portakal da alıntılıyor ve öyle yansıtıyor. Aklım durdu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

PORTAKAL: BÖYLE VİDEO PAYLAŞMADIM

Gazeteci Fatih Portakal, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak Yavuz'un iddialarına şu şekilde cevap verdi:

"Asıl şimdi siz pot kırdınız Ali İhsan Yavuz bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi.Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam. Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana FETÖ hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun."

"KASITLI OLABİLİR Mİ ACABA"

"Bir de Ali İhsan Yavuz bey özür beklemiyorum sizden, canlı veya sonrasında düzeltmeniz yeterli. Ve ekibinizden bu yanlış bilgilendirmenin nedenini özellikle öğreniniz. Çünkü. Kameraların önünde siz varsınız. Kasıtlı olabilir mi acaba? Düşününüz..."