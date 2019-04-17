AK Partili Yavuz: 'Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu. 'E sizin hiç suçunuz yok mu?' diyebilirler. Bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bence de bir parça kusurumuz vardı.

- Partilerin denetleyemeyeceği yerlerde kesinlikle bir şeyler oldu. CHP'nin tavrını kesinlikle anlayamıyorum. 'Bu usulsüzlüğü CHP yaptırdı' iddiasında değilim.

- Biz sandık başkanlarının çok objektif bir şekilde ve çok hukuk kurallarına uygun bir şekilde belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme yapalım dedik. Bir bakıyorsunuz sandık başkanı partizanca davranabiliyordu. Dedik ki; bu bir kamu görevlisi olsun. İki, 'Bu kamu görevlilerini mülki idare belirlemesin, listeyi teslim etsinler, içinden kurayla seçim kurulu çeksin' dedik. Seçim kurulu hakimi kimdir? O ilçenin en tecrübeli hakimi, sistemde belirleniyor.