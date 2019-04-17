AK Partili Yavuz: 'Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu. 'E sizin hiç suçunuz yok mu?' diyebilirler. Bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bence de bir parça kusurumuz vardı" dedi.

AK Partili Yavuz: 'Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

- Sandıklarda kesinlikle bir şeyler oldu. 'E sizin hiç suçunuz yok mu?' diyebilirler. Bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bence de bir parça kusurumuz vardı.

- Partilerin denetleyemeyeceği yerlerde kesinlikle bir şeyler oldu. CHP'nin tavrını kesinlikle anlayamıyorum. 'Bu usulsüzlüğü CHP yaptırdı' iddiasında değilim.

- Biz sandık başkanlarının çok objektif bir şekilde ve çok hukuk kurallarına uygun bir şekilde belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme yapalım dedik. Bir bakıyorsunuz sandık başkanı partizanca davranabiliyordu. Dedik ki; bu bir kamu görevlisi olsun. İki, 'Bu kamu görevlilerini mülki idare belirlemesin, listeyi teslim etsinler, içinden kurayla seçim kurulu çeksin' dedik. Seçim kurulu hakimi kimdir? O ilçenin en tecrübeli hakimi, sistemde belirleniyor.

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