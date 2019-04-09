AK Partili Yavuz: İncelenen 13 ilçede 5 bin kişi liste dışından

AK Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimlere itiraz sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yavuz, "İncelenen 13 ilçede 5 bin kişi liste dışından" dedi.

AK Partili Yavuz: İncelenen 13 ilçede 5 bin kişi liste dışından
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçları ve itiraz başvurularına dair açıklamalarda bulundu.

İncelenen 13 ilçede 5 bin kişinin liste dışından olduğunu belirten Yavuz,sandık başkanları için ileri sürülen 'FETÖ' iddiasına dair de şunları söyledi:

"Bize 'Neden zamanında itiraz etmediniz?' diyorlar. Seçim kurulları, sandık başkanlarına ilişkin bilgi vermiyor. Baskı yapılır diye isim vermiyorlar. Bugün ortaya çıkıyor. Sonra bakıyoruz, diyoruz ki, bu işte bir şey var."

Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararını eleştirdi.

Kendi yaptıkları başvuruyu hatırlatan Yavuz, "İstanbul'un her yerinde organize şeyler var.YSK bizim talebimizi reddetti, 51 sandık için 'yeniden sayılsın' dedi. YSK kararları hepimizi bağlar, biz bu 51 sandığı örnek gösterdik. Taleplerimizi anlayamamışlar. Bunları saymanın anlamı yok" dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 13:22
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