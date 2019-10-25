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Ak Partili vekilin gerilerden gelip yaptığı hareket, büyük tepki çekti

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kenti ziyaret eden Binali Yıldırım ile birlikte yürüyen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu itince sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÜNDEM 25.10.2019, 09:36
Ak Partili vekilin gerilerden gelip yaptığı hareket, büyük tepki çekti
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ESKİ başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Yıldırım'ı, CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. Yıldırım, Çerçioğlu ve arkalarından gelen heyet yolda yürürken, arkalarından gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başkan Çerçioğlu'nu kolundan tutup iterek Binali Yıldırım'ın yanına geçince sosyal medyada tepki gördü.Savaş'ın hareketini nezaketsizlik olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin yakışıksız olduğunu da dile getirdi.

#AK Parti Aydın Milletvekili #Mustafa Savaş
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