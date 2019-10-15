AK Partili vekilin evinde ölü bulunmuştu! Ölümünde dikkat çeken gelişme

ÖZBEKİSTAN Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli ölümünün ardından Özbekçe yazdığı günlüğüne el konulmuştu. Savcılık, günlüğün Türkçeye çevrilmesi talimatı verdi. Psikayatri uzmanlarının genç kadının ruh halinin belirlemek için bir rapor hazırlayacağı bildirildi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın olaydan 11 gün sonra adliyede ifade verdiği ortaya çıktı. Şirin Ünal'ın ifadesinde "Kızım, Duygu 'Baba Nadira kapıyı kapattı, silah sesi geldi' diye seslendi. O arada ben de hemen odaya koştum. Kapı kilitliydi. Omuzumla kapıyı açmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım" dediği öğrenildi. Oysa Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali ise "Olay 23 Eylül'de 20.48'de gerçekleşti. Şirin Ünal beni aradı olaydan 5 dakika önce. Evde silahın kayıp olduğunu söyledi" demişti.Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Kadirova'nın hayatını kaybetmesine neden olan silah üzerinde ve kendisini kilitlediği odanın iç kapı kolu üzerinden parmak izi tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Şirin Ünal'ın hem evinde, hem de Ankara Adliyesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.