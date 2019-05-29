AK Partili vekile, CHP'ye yönelik sözleri sonrası ceza verildi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili MHP'li Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündeme geçilmeden önce milletvekillerine söz verildi.

"DEMOKRATİK YOLLARLA SEÇİMİ KAZANAMAYAN CHP, HEMEN OYUNLARINA BAŞLAR"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Yıl 1963, Türkiye'de yerel seçimler yapılıyor. Yer, İstanbul. Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan ve CHP adayı Haşim İşcan. Seçim yapılır, Adalet Partisi seçimi büyük bir farkla kazanır. Bugüne kadar demokratik yolla hiçbir seçimi kazanamayan CHP hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık seçimden sonra da devam eder. Halkın büyük bir teveccühüne bakmaz, türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan'dan başkanlık alınır, CHP'nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan'a verilir" dedi.

"CHP DEMEK ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR DEMEK"

AK Partili Karahocagil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman, bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek çöp, çamur, çukur demek; CHP demek, demokrasi dışı oyunlar demek; CHP demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek… CHP demek, Gezi olayları demek, vandalların yanında yer almak demek"

CHP'Lİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözlere CHP'liler tepki gösterdi. CHP'li Özkan Yalım,"Hepsini geri iade ediyoruz! Hepsini geri iade ediyoruz! Ne diyorsun sen! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun size! Hepsini size iade ediyorum, yazıklar olsun size! Esas sizsiniz çöplük, çöplüksünüz siz, çöplük!" diye seslendi.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ara vererek konuşmanın tutanaklarının incelenmesini istedi. Özel, "Tutanağı görmeden devam edemeyiz. Kim oluyor da CHP'ye 'çöplük' diyor?" diye konuştu.

AK PARTİLİ KARAHOCAGİL'E UYARI CEZASI

Tartışmalar üzerine Genel Kurulu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturuma ara verdi. Aranın ardından Adan, "Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in az önceki oturumda yaptığı konuşması İç Tüzük'ün 157'inci maddesinin (2)'nci bendi uyarınca sükûneti, çalışma düzenini bozduğundan uyarma cezası gerekmektedir. Kendisine İç Tüzük'ün 158'inci maddesine göre uyarma cezası veriyorum" dedi. AK Partili Karahocagil'a uyarı cezası alması CHP'liler tarafından alkışlarla karşılandı.

"MAKSADINI AŞMIŞTIR"

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Karahocagil'in konuşmasının maksadını aştığını ifade ederek, "Birbirimizi eleştirebiliriz ancak bunun da demokratik kültür içerisinde, Meclisin mehabetine yakışır bir şekilde yapılması zarureti ortadadır. Bu bağlamda, biraz önce Sayın Milletvekilimiz Karahocagil'in konuşması tabii ki maksadını aşmış olduğu ortadadır" dedi.

"CEZA VERİLMESİ ÖNEMLİ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de,"Aslında Meclisten geçici çıkarma cezasına kadar varabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ancak milletvekillerini geçici çıkarmayı ve dolayısıyla gelen para cezasını ilkesel olarak doğru bulmadığımız için bizim de talebimiz uyarı yönünde olmuştu" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da İçtüzük uyarınca yetkisini kullanıp uyarı cezası vermesinin kendileri açısından son derece önemli ve kıymetli olduğunu kaydeden Özel, AK Parti Grup Başkanvekili'nin de bu sözlerin kullanılmaması gereken sözler olduğunu grupları adına ifade etmesinden de memnuniyet duyduklarını belirtti.