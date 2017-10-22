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AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıkladı

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıkladı

22 Ekim 2017 Pazar 09:45
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifa edeceğini açıkladı.
"GÖKÇEK SALI GÜNÜ İSTİFASINI VERECEK"
Habertürk'te katıldığı Habertürk Gündem programında önemli açıklamalarda bulunan Deligöz, "Melih Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum." dedi.
 
Melih Gökçek'in AK Partili olduğunu dile getiren Orhan Deligöz, "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı. Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" şeklinde konuştu.

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AK PartiOrhan DeligözMelih GökçekIstifa
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