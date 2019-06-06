AK Partili vekil: İmamoğlu kazanırsa imansızların putlarını dikecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Erzurum'da katıldığı bayramlaşma programında İstanbul seçimlerinin önemine işaret etti. Aydemir, "Bu adam İstanbul'da başarılı olursa Beylikdüzü'nde başlattığı girişimi İstanbul'da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek" dedi. Bayramlaşma programında yaptığı konuşmada önümüzdeki sürecin hayati önem taşıyan bir süreç olduğunu dile getiren Aydemir, "Çok önemli bir zaman dilimi. Hepimize düşen vazifeler var. İstanbul'daki hırsızlığında tesiri ile yeni bir seçim yaşayacağız. Vazife sadece AK Partiden birini belediye başkanı yapma vazifesi değildir" dedi.

"BİZİM YÜREĞİMİZDE YARA AÇMIŞ İCRAATLAR"

Ekrem İmamoğlu'nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü'nde bir takım icraatlar yaptığını dile getiren Aydemir, "Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraç düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs'ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü'nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul'da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü'nde başlattığı girişimi İstanbul'da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran'da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz" diye konuştu.