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AK Partili Turan'dan 'istifa' yorumu: CHP'ye ekmek çıkmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, istifası istenen belediye başkanlarının suç işlemediklerini söylerken anamuhalefetin eleştirileri için de"Buradan CHP'ye ekmek çıkmaz" dedi

AK Partili Turan'dan 'istifa' yorumu: CHP'ye ekmek çıkmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, istifası istenen belediye başkanlarının suç işlemediklerini söylerken anamuhalefetin eleştirileri için de"Buradan CHP'ye ekmek çıkmaz" dedi

24 Ekim 2017 Salı 08:59
AK Partili Turan'dan 'istifa' yorumu: CHP'ye ekmek çıkmaz
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TURAN, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin olarak şunları söyledi:
 
Şu an AK partinin çok kıymetli başkanların, değerlendirmeler sonucunda istifa sürecinin başlatılması yenilenme sürecinin parçası olarak değerlendirilmelidir. Belediye başkanlarımızın istifa etmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. İlgili belediye başkanlarımız çok uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Ancak bir talep söz konusudur. Bu AK Parti’nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. Bizim istifa taleplerimiz CHP’lilerin iddia ettiği gibi asla bir yargı konusu değildir.
'BURADAN CHP'YE EKMEK ÇIKMAZ'
 
Belediye başkanlarımızın bir ceza kanununa konu olan eylemlerinden dolayı istifalarını istiyor değiliz. İl başkanı değişikliği gibi adımlardır söz konusu olan. Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. CHP’nin kendi istifalarına bakması lazım. Hiçbir belediye başkanımız AK Parti’den istifa etmedi. Ama bugün CHP milletvekili partisinden istifa etti. 
 
(Erken seçim iddiaları için) Halkın beklentisi seçim değil. Halkımız yapılacak işleri bekliyor. Şu an seçin yapmayı gerektiren bir tablo yok. Halkın bizden beklentisi iş yapmak.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiBülent TuranIstifaCHP
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