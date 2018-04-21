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AK Partili Kavakçı'dan 'Gülen' yazısına tepki: Babam maksadını aştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, babasının "Fetullah Gülen Olsam" başlıklı yazısına ilişkin, "Savunulacak hiçbir yanı yoktur, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır." ded

AK Partili Kavakçı'dan 'Gülen' yazısına tepki: Babam maksadını aştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, babasının "Fetullah Gülen Olsam" başlıklı yazısına ilişkin, "Savunulacak hiçbir yanı yoktur, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır." ded

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:16
AK Partili Kavakçı'dan 'Gülen' yazısına tepki: Babam maksadını aştı
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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, babası Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'nın Akit gazetesinde yayınlanan "Fetullah Gülen Olsam" başlıklı yazısına ilişkin açıklama yaptı.

"BABAM TARAFINDAN YAZILAN YAZI AİLEMİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Kavakcı, açıklamasında, "Babam Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından yazılan ve 18 Nisan 2018 tarihinde Akit gazetesinde yayınlanan 'Fetullah Gülen Olsam' başlıklı yazı, başta 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz gazilerimiz ve hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen insanlarımız olmak üzere, kamuoyu vicdanını yaralamış ve herkesi olduğu gibi şahsımı ve ailemi de derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

"BU YAPIYA KARŞI TEK BAŞINA MÜCADELE VERDİ"

Babasının, bu örgütlenmeye karşı 1970'li ve 1980'li yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesinde, 1990'lı ve 2000'li yıllarda da Teksas'ta tek başına mücadele verdiğinin onu tanıyan herkes tarafından bilindiğini ifade eden Kavakcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"SAVUNULACAK HİÇBİR YANI YOKTUR"

"Yine de, her hatırın üzerinde tutulması gereken Hakk hatırı gereğince, doğru olana şahitlik etmenin bizim için bir tercih değil bir vazife olduğuna iman ettiğimiz 'doğruluk dini' İslam'ın mensupları olarak, açıkça, 'amasız, lakinsiz, fakatsız' ifade etmeliyim ki: Her ne sebeple olursa olsun, söz konusu yazının 'niyeti' dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur ve yazı içeriği, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır."

"SAĞLIK KAYNAKLI MESELELER ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKAN DURUM"

Kavakcı, "Bir evlat olarak dile getirmek çok zor olsa da babamın 80 yaşını aştığı şu zamanlarda, dünyada pek çok insanın da imtihan edildiği muhtemel sağlık kaynaklı meseleler çerçevesinde ortaya çıkan bu son derece üzücü durumdan dolayı ailemiz adına kamuoyundan özür diliyor, dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiFetullah Gülen
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