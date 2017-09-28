AK Partili ismin aracına bombalı saldırı

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahraman'ın Kıran Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde olan aracının altına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç ve çevredeki evlerde hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
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