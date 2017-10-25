AK Partili isimden 'İyi Parti' açıklaması

MECLİSTE düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metiner, TBMM Başkanlığı için İsmail Kahraman'ın tekrar aday olup olmayacağı sorusuna, "İsmail ağabeyimiz yüreği genç insandır. Tekrar başkanlığına kendisi ve partimizin yetkili organları karar verecektir. İsmail Kahraman ile yolumuza devam edeceksek ederiz, etmezsek de edecek arkadaş bulunur." yanıtını verdi.

METİNER'DEN İYİ PARTİ YORUMU



Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'yi değerlendirmesi istenen Metiner, "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Türkiye toplumu buna karar verecektir. Şuradan buradan kopmuş, hiçbir partide kendine gelecek bulamayacağı anlaşılan çer çöplerle siyaset yapılarak başarılı olunmuş olsaydı bundan önce pek çok parti başarılı olurdu. Parti programını okudum, konuşmasını dinlemeye gerek yok, zaman kaybı olur, siyasetle uğraştığımız için parti programını okumak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.



Metiner, başka bir soru üzerine, "Kimseyi kastederek 'çer çöp' ifadesini kullanmıyorum. Pesilvanya odaklı siyasetler, Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmeye çalışan siyasetler milletimiz nezdinde asla kabul görmeyecektir. Türkiye'de siyasetin iki ekseni var; biri milli ve yerli, milletin yönetimini esas alan unsurlar, diğeri de eski Türkiye özlemcileri, eski Türkiye artıkları, gayri milli unsurlar. Amerika'ya 'cici' diyen, terör örgütleriyle kolkola giren, gayri milli mandacı, mankurt zihniyetler bir araya gelecek ve bunun hesaplaşmasını 2019'da sandıkta yapacağız." dedi.