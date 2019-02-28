AK Partili isimden çok ağır sözler: Evet, hainsiniz

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Mehmet Metiner, yerel seçim sonrası Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve eski Ali Babacan tarafından yeni parti kurulacağı iddiasını değerlendirdi.

Yazısında "Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın" ifadelerini kullanan Metiner, şöyle devam etti: "Liderinize ağız dolusu öfke kusup eski partinize kaybettirmek için çalışıyorsanız hainsiniz."

İşte Metiner'in yazısındaki ilgili kısım;

Bir partiden ayrılmak hainlik değildir. Ayrılıp bir başka parti kurmak da... Lakin sırf elinizdeki makamlar alındığı için veya yeni makamlar verilmediği için ayrılıyorsanız, yetmezmiş gibi liderinize ağız dolusu öfke kusup eski partinize kaybettirmek için çalışıyorsanız hainsiniz. Evet, hainliktir bu.

"BU YAPTIĞINIZA TASTAMAM HAİNLİK DENİR"

Sırf kendi egonuzu tatmin etmek veya eski liderinize/partinize kaybettirmek için düne kadar idealleriniz/değerleriniz adına suçladığınız bir başka partiye geçiyorsanız, sözgelimi CHP'ye geçiyorsanız, o partinin saflarında öfkenizi ve egonuzu bir kusmuk gibi döküyorsanız bu yaptığınıza tastamam hainlik denir. En başta kendi ideallerinize ihanet denir bunun adına. Tek kutsalı makam-mevki olanlara hain demek bile bir payedir ya neyse...

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Mehmet Metiner

Şimdi birileri kalkıp utanmadan böyle dediğimiz için bize şarlıyor, "Ne yani" diyorlar. "AK Parti'den ayrılan herkes hain midir? AK Parti'den ayrılıp kendi partilerini kurmak isteyen herkes hain midir?"

"İHANETİN ÖLÇÜSÜ HER YERDE AYNIDIR"

AK Parti'den ayrılan herkes ihanet içindedir diyen yok. AK Parti'ye küsen herkes haindir diyen de yok. AK Parti'yi beğenmeyip yeni bir parti kurmaya çalışanlara sırf bu nedenle ihanetçi damgasını vuran da yok. Ne peki? Dediklerimiz ortada. Koyduğumuz ölçü besbelli. İhanetin ölçüsü her yerde aynıdır.

"AK YÜREKLER SİZE İYİ GÖZLER BAKMAZ"

Siz şayet kendi liderinize/partinize kaybettirmek için düne kadar size amansız düşmanlık edenlerin ortak adayı olmayı kabul edebilecek bir pozisyon sergiliyorsanız bunun adına ne denileceğine varın kendiniz karar verin deriz. Dün genel başkanlığını/başbakanlığını yaptığınız partinin bugün kaybetmesine umut bağlamışsanız, kendi siyasi geleceğiniz için eski partinizin oy kaybını temenni eder noktaya gelmişseniz varın bu davranışınızın adını kendiniz koyun deriz. Ak yürekler sahada gece gündüz çalışırken siz pusuya yatmış bekliyorsanız kusura bakmayın ama o Ak yürekler size hiç de iyi gözle bakmazlar.