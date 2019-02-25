AK Partili isim, yeni askerlik sistemiyle ilgili tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Muhtemelen Nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DA YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler" bilgisini paylaştı.