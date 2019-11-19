AK Partili eski ismin kumarhanedeki görüntüsü TT oldu
AK Parti eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün Batum'da çekildiği iddia edilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulan olay olan görüntüye ise tepkiler yağdı.
AK Parti eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün kumarhanede çekildiği görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Gürcistan'ın Batum kentinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci sırada yer aldı. Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
BATUM'DA ÇEKİLDİ İDDİASI
Nihat Öztürk'ün Karadeniz gezisi sırasında Gürcistan'a geçtiği ve Batum kentindeki bir kumarhanede görüntülerin çekildiği iddia edildi. Videonun 28'inci saniyesinde AK Partili Nihat Öztürk'ün yanına gelen kişinin de, AK Partili Ozan Balcı olduğu ileri sürüldü. Nihat Öztürk'ün AK Parti Muğla il Başkanlığı döneminde, Ozan Balcı da Öztürk'ün yardımcılığını yapıyordu.
SOSYAL MEDYADA TREND OLDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntüye ise sosyal medyada büyük tepki geldi. #Kumaravarmilleteyok etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılar, tepkilerini sert mesajlarla dile getirdi.
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