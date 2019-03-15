AK Partili Enç'ten Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu

AK Parti'den 3 dönem Antalya milletvekilliği yapan, AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesinde yer alan Gökçen Özdoğan Enç, bu kez yerel seçimler için kolları sıvadı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Enç, iki aydır gece gündüz sahada koşturarak vatandaşlara projelerini anlatıyor. Antalya'nın en büyük ikinci ilçesinin belediye başkanı olmak için mücadele eden Enç, dünyanın ilk kadın belediye başkanı çıkaran Antalya'nın 1900 yıl sonra ikinci kadın başkanı olmak istiyor. 55 projesini vatandaşlara anlatan Enç, ötekileştirmeden birleştirmeden yana olduklarını söyledi.

'ANTALYA'YA KADIN ELİ DEĞMELİ'

Hiç kimsenin endişeye kapılmamasını isteyen Enç, herkesi huzurlu olmaya davet etti. Göreve geldiklerinde Muratpaşa'nın yaralarını iyileştireceklerini kaydeden Enç, “Siyasi rakiplerimi ziyaret ederek çalışmalara başladım. Verdiğim sözleri tutarak yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar rakiplerimle hakaretleşme ve iftira olmadı. Demokratik bir ortamda seçim çalışmaları devam ediyor. Antalya'ya yakışan budur. Hiçbir partinin oyu garanti değildir. 'Bizim oyumuz garanti, şu ilçe şu partinin kalesidir' anlayışının doğru olmadığını düşünüyorum. Muratpaşa'yı bir kadın aday olarak iyileştireceğim, seçmenler emin olabilir. Ben seçmene kendimi anlattım ve anlatmaya devam ediyorum. Özelikle kadınların hassasiyetini rica ediyorum, Antalya'ya bir kadın eli değmeli. 20 yıldır aynı siyasi parti tarafından ilçe yönetiliyor ve sorunlar gitgide büyüyor. Sorunları çözmek için geliyorum" diye konuştu.

PROJELERİNDEN BAZILARI

Bazı projelerini anlatan Enç, Kırcami'de 60 bin metrekare üzerinde yapmayı planladıkları kent meydanını çok önemsediğini söyledi. Enç, şöyle devam etti:

“Bu meydan tüm kenti birleştiren bir yer olacak, ismi de Atatürk Kent Meydanı olacak. 80 bin metrekare üzeri Falez Opera ve Bale Kültür Merkezi kuracağız. Burada özellikle uluslararası çaptaki organizasyonlar gerçekleştirilecek. Kent orkestrası kuracağız. Hayalimiz söz söyleyen, müzik üreten bir Muratpaşa. Herkes opera ve baleye gelemeyebilir, bu nedenle sokak arasına müziği yayacağız. AVM'lerden muzdarip olan esnafımız var. Caddelerimizi hareketlendirmek istiyoruz. Caddelerde yaz konserleri yaparak hem turizme hem de esnafa katkı sunmak istiyoruz. Muratpaşa'da çok ciddi otopark problemi var, bunu çözmek için katlı ve yer altı otoparkları yapacağız. Kenti rahatlatmak zorundayız. Gençlik ve kadın akademileri olacak. Kadın kooperatifleri oluşturacağız. Kadınların ürettiklerini oteller vasıtasıyla satmaya yönelik mekanizmalar hazırladık. Eğer 31 Mart akşamı göreve gelirsek bu projeleri hayata geçireceğiz."

KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VURGUSU

Partisinin ve kendisinin ülkenin temel değerleriyle hiçbir sorunu olmadığına vurgu yapan Gökçen Özdoğan Enç, “Cumhuriyet büyük kazanımlarımızdan en önemlisi. 1923'te kurulan cumhuriyetimiz bizim son kalemizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ve unsurlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük güvencesi, mensubu olduğum siyasi partidir. Gazi Mustafa Kemal, cumhuriyetin önemli kazanımlarından biri olan seçme ve seçilme hakkını kadınlara 1934'te verdi. Ancak bu haktan diğer siyasi partilerin çok haberdar olduğunu düşünmüyorum. Kadın siyasetinde kadını destekleyen bir parti olarak AK Parti öne çıkıyor" diye konuştu.

3 İLÇEDE AK PARTİLİ KADIN ADAY

Partisinin Antalya'da 3 ilçede kadın belediye başkan adayı göstererek, kadına verdiği değerin özde olduğunu gösterdiğini anlatan Enç, “Biz artık karar almalarda yer almak istiyoruz ve bunun da somut hali bizim adaylıklarımızdır. Siyasi açıdan her şey yolunda. Bizim burada aslında gerçekleştirmek istediğimiz şu; kadın erkek ayrımı yapmadan, elbette ki kadın siyasetçi sayısının artmasını istiyoruz. Ancak burada temel mesele kadının sadece Dünya Kadınlar Günü'nde anımsanması değil, her zaman anımsanması ve değer verilmesi. Değerin artık sözde verilmesini istemiyoruz. Bunu faaliyete geçirmek gerekiyor. Bunu AK Parti olarak faaliyete geçirdik" dedi.