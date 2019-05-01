Ak Partili Belediye Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti'de yerel seçim sonrasında ilk istifa şoku yaşandı. Bir ay önce seçilen Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti. Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar Kaymakamlığı'na teslim etti. Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü. Erdoğan'ın ikna çalışmasına olumsuz cevap verilmesi üzerine parti yöneticilerine 'ısrarcı olmayın' dediği öne sürüldü. 2015'te AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Yılmaz, 5 aylık kısa süren milletvekilliğinin ardından yeniden aday yapılmamıştı. 31 Mart'ta Pursaklar Belediye Başkan adayı olan Yılmaz, yüzde 72'yle Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oyu almıştı.

KAYNAK: SÖZCÜ