AK Parti’den CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İş Bankasındaki CHP hisselerine ilişkin, "Atatürk milletimizin ortak değeri olduğuna göre, Atatürk'ün mirası Türk milleti adına değerlendirilmelidir. O Türk milletinin temsilcisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıdır, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Dolayısıyla Atatürk'ü buradaki hisselerinin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından temsili doğrudur." dedi.

Çelik, partisinin Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ceyhan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hiçbir partinin dolaylı veya dolaysız ticaret yapmaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin İş Bankasında hisseleri bulunduğunu anımsatan Çelik, "Sürekli olarak Atatürk'e saygıdan, ideallerinden, kurucu ilkelerinden bahseden bir partinin, yaptığı şeyin ne kadar vahim olduğunu bir kere daha hatırlamakta fayda var. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucusudur, hepimizin ortak değeridir." diye konuştu.

Ankara'nın başkent oluşunu bugün de kutladıklarını ifade eden Çelik, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Çelik, CHP'nin, İş Bankası hisseleri konusundaki tutumunu eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk milletimizin ortak değeri olduğuna göre, Atatürk'ün mirası Türk milleti adına değerlendirilmelidir. O Türk milletinin temsilcisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıdır, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Dolayısıyla Atatürk'ü buradaki hisselerinin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından temsili doğrudur. Onlar da şunu söylüyorlar, 'Atatürk bunu CHP'ye bıraktı, o sebeple bunu değiştirilmemesi gerekir.' O zamanlar CHP ile devlet özdeşti, tek partili hayat döneminde de böyleydi. Esasında CHP'ye bırakılan hisseler yok, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılması için o zaman emanet edilen hisseler var. CHP ile devlet arasındaki özdeşlik, çok partili hayata geçince ortadan kalktı. Bugün CHP eşittir devlet şeklinde bir denklem ortada olmadığından, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nde temsil edilmesi gereken hisselerin, bir an evvel bu şekilde düzenlenmesi için gereken girişimler yapılacak. Atatürk'e esas saygı, Atatürk'ün mirasına esas saygı budur."

"BUNU CHP'NİN GÜNDEME GETİRMESİ GEREKİRDİ"

Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun mirasının sadece bir partide temsil edilmesi, ona gösterilmesi gereken saygıdan geriye gitmektir. Bu konuda ilk adımı atması gereken kimdi? Atatürk'ün milletin ortak değeri olduğunun altının çizilmesi bakımından, esasında bunu CHP'nin gündeme getirmesi gerekirdi. Fakat onlar hala kafalarında kendilerini devlet iradesinin gizli sahibi gibi gördükleri için, hala devlet adına millete vesayet etme şeklinde bir yaklaşıma sahip oldukları için bu meseleleri milli irade anlayışı çerçevesinde yerli yerine oturtamıyorlar."

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 18:02