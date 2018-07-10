AK Parti'den, bedelli askerlik bekleyenlere müjde!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir" ifadelerini kullandı

"BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ KANUNLAR YAPILMIŞ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.

"TSK İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILABİLİR"

Habertürk.com yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 10:28