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AK Parti'den BBP'ye liste ziyareti

24 Haziran seçimlerinde AK Parti listesinden girmesi kesinleşen BBP'ye, AK Parti'den ziyaret olacak. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapılarak Büyük Birlik Partisi'nin seçime hangi şekilde gireceği açıklanacak.

AK Parti'den BBP'ye liste ziyareti

24 Haziran seçimlerinde AK Parti listesinden girmesi kesinleşen BBP'ye, AK Parti'den ziyaret olacak. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapılarak Büyük Birlik Partisi'nin seçime hangi şekilde gireceği açıklanacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:29
AK Parti'den BBP'ye liste ziyareti
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te ziyaret edecek.

İttifak detaylarının görüşüleceği bu ziyaretin ardından ortak açıklama yapılacak.

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nda seçimlere gireceğini açıklamasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bu ittifaka destek vereceklerini belirtmiş, BBP ile AK Parti heyetleri arasındaki görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de Destici'yi kabul etmesi izlemişti.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 09:43
Anahtar Kelimeler:
AK PartiBbpZiyaretMahir ünalMustafa Elitaş
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