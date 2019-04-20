AK Parti'de özel doğu raporu! 3 il mercek altına alınacak

AK Parti, 31 Mart analizi için kampa giriyor. AK Parti'nin Kızılcahamam'da 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği kampta 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları derinlemesine ele alınacak. Kamp öncesi, AK Parti'nin HDP'den adlığı Ağrı, Şırnak ve Bitlis dahil 40 belediye özel bir rapor haline getirilecek.

İl başkanlıkları ve partinin yetkili organları kamp için rapor hazırlamaya başladı. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve kampta raporlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

40 BELEDİYE ÖZEL OLARAK İNCELENECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oyunu artırarak Şırnak, Ağrı ve Bitlis ve 37 ilçe ve belde belediyesini HDP'den alması özel bir rapor haline getirilecek ve Kızılcahamam kampında değerlendirilecek. Hazırlanan raporda bölgede oy artışı ve kazanılan belediyeler tek tek ifade edilecek.

KAYYUMLAR DA İNCELENECEK

Özellikle hendek terörü sonrasında başlatılan operasyonlar ve belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek. Kayyum olarak atandıktan sonra aday olan ve seçimi kazanan isimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerin özeti de bu rapor içerisinde bulunaca

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 10:36