AK Parti'de iki koltuğun sahibi belli oldu!

DÜN Adalet Bakanlığı koltuğuna AK Parti'nin Genel sekreterliğini yapan Abdulhamit Gül'ün oturmasından sonra boşalan genel sekreterlik koltuğuna Ankara Milletvekili AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı yapan Fatih Şahin getirildi.
Fatih Şahin'den boşalan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı'na ise Eskişehir Milletvekili Harun Karacan getirildi.
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