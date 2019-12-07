Ak Parti’de delege seçimleri başladı

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, kongre sürecinin resmi olarak başladığını açıkladı. Toklu, “Demirtaş, Kargıcak, Kestel, Tosmur mahallelerinde üyelerin katılımıyla delege seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Teşkilat ve Seçim İşleri başkanlarımızın organizasyonunda, mahalle başkanlarımızla birlikte tüm üyelerimizle bayram havasında bir delege seçimi gerçekleştiriyoruz. Kongre sürecine partinin tüm tabanının müdahil olması, kucaklayıcı bir sürecin başlaması açısından bizim için önemli. Gelecek hafta merkez ve batı mahallelerimizden sonra kongre sürecindeki delege seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Alanya’da 400 normal, 25 de doğal delege var. Partimizin tüm kesimlerini kucaklayacak bir delege listesinin oluşturulmasıyla birlikte seçimlerimizi gerçekleştirip 2020 yılı içerisinde de kongremizi yapıp süreci tamamlayacağız. Amacımız delege seçiminden itibaren parti tabanını kucaklayacak delege listesini oluşturmak ve kongrede üyelerimizin huzuruna çıkarmak” dedi.