AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş İstanbul açıklaması

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki itiraz süreci ve oy sayımıyla ilgili son bilgileri verdi. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 binden 19 bine gerilediğini ve oyların tamamının sayılması halinde Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş İstanbul açıklaması
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İSTANBUL'daki iptal oylarla ilgili konuşan Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var." dedi.

"BOŞ TUTANAKLARA İMZALAR ATILDIĞINI BİLİYORUZ"

Sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili konuşan Özel, "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz." diye konuştu.

"19 BİN OY FARKI VAR"

Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü." dedi. Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 14:06
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