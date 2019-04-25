AK Parti YSK Temsilcisi Özel duyurdu: Tespit ettik

RECEP Özel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı.

İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, sandık kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti.



Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarından alınan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin listeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.

Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

