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AK Parti, Yenikapı'da toplanan araçlar için harekete geçti

İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun, Yenikapı'da sergilenen ihtiyaç fazlası olduğu iddia edilen araçlar ve İBB'den atılan işçiler için araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 10.09.2019, 11:15
AK Parti, Yenikapı'da toplanan araçlar için harekete geçti
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi. Önerilerin komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak.

ÇIKARILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLANACAK

Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET TEKLİFİ PERŞEMBE YASALLAŞIYOR

Öte yandan, toplantıda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri de tartışıldı. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.

İBB'DEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN EYLEMİNDE 12. GÜN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçinin belediye önündeki bekleyişi 12. gününde de sürüyor.

#İBB Meclisi #AK Parti #Yenikapı
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