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AK Parti yeni yargı paketini bugün Meclis'e sunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''39 maddeden oluşan yargı strateji belgemizin ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz'' dedi.

GÜNDEM 30.09.2019, 13:59
AK Parti yeni yargı paketini bugün Meclis'e sunacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te açıklama yaptı. Muş, 39 maddelik yargı reformu paketinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyleyerek paketin detaylarını açıkladı. Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle: ''Balık varlığımızı korumak amacıyla kademi belli yaptırımlar bu kanun teklifi içerisinde olacaktır. Marmara'da Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Bunda ısrar edenlere yaptırımlarımız ağır olacaktır. Su ürünleri ile alakalı kanun teklifimiz 19 maddeden oluşmaktadır. Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girercekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Muhalefetin ciddi eleştirileri olmadı. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

DEPREM TOPLANTISINA DAVET POLEMİĞİ

(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) Davet edilmedi gibi bir mesele yanlış kendisi davet edilmiştir kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir.''

#AK Parti #Yeni yargı paketi #meclis
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