'AK Parti ve CHP'den İstanbul seçimi için 'mele' hamlesi'

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından partiler tüm dikkatini, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 seçmene çevirdi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, partilerin Kürt seçmen üzerinde etkili olması için yüzlerce ‘mele’yi İstanbul’a getirdiğini ifade etti. “Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır” diyen Öztürk, ‘İstanbul’a ‘Mele’ yığınağı‘ başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyu şuna inanıyor, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin iptali yönündeki gerekçeli kararının içi boş. Başkanlık Ekrem İmamoğlu’nun elinden alındı. 23 Haziran’da yapılacak seçimde Kürt kökenli seçmenlerin belirleyici olacağı konuşuluyor. İşte, partiler de buna göre hazırlık yapıyor. AKP, seçimi kazanmak için devletin bütün imkanlarını sonuna kadar seferber ediyor. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almak için her yola başvuruluyor.

ÖDENEK AKTARILDI

AKP, Güneydoğu’dan yüzlerce 'Mele'yi İstanbul’a taşıdı… AKP lehine çalışan melelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu’dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor. CHP de, bölgede etkin 10 mele ve kanaat önderini İstanbul’a getirdi. Onlar da AKP’ye oy vermiş seçmenlerin, 'mağdur' edildiğini belirttikleri Ekrem İmamoğlu’na oy vermeleri için çaba gösteriyor. Seçim döneminde CHP’nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44’e ulaşacak. Ama bu, AKP’nin taşıdıklarının yanında 'devede kulak' misali."