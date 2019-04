AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

İŞTE AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Katılım oranı aziz vatandaşlarımızın demokrasiye bağlılıklarını gösteren bir husus, başlı başına değer. Bu demokrasiyi kurumsallaştırmak, güçlendirmek için büyük bedeller ödemiş milletiz. Darbe dönemlerinde başbakanlarını, bakanlarını şehit vermiş milletiz. Gencecik fidanları feda etmiş milletiz. En son Fetullahçı terör örgütüne karşı nasıl mücadele ettiğimizi dünyaya gösterdik.

Demokrasimizin varlığı ve gücü en çok üzerinde titizlenmesi gereken bir değerimiz. Ülkemizin yönetimine sandık yoluyla karar vermesi, vatandaşlarımızın oy pusulası ile karar vermesini daha çok değerlendirebiliyoruz. Demokrasiye, sandığa ulaşmak için büyük bedellere baktığımızda, sandık yoluyla sorunlarını, krizlerini aşan, sandığın yol göstericiliği ile yolunu bulan siyasal yol haritamızla gurur duyuyoruz.



Türkiye'nin seçim konusundaki deneyimi yüksek. Bununla ilgili kuvvetli mekanizmaları var, deneyimi var, birikimi var. Yurt içinde güvenini kazanmış, yurt dışında saygınlığı olan bir kurumumuz var. Özellikle Ankara ve İstanbul'la ilgili itiraz süreçlerini izlerken bu tabloyu aklımızda tutmanın faydası var. Milletimizin takdiri demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyden önemlidir.



Vatandaşımız ne diyorsa, milletimiz ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Seçimlerde maddi hatalar, yapılan kaydırmalar söz konusu olabiliyor. Geçersiz oylarla ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Seçim kuruluna başvurarak herkesin başvurduğu gayret meşru bir müessese.



İstanbul'a baktığımızda sayım döküm çizelgelerindeki verilerle sandık sonuç tutanaklarına yapılan itirazların yapılmasından normal bir şey yoktur. Bu meşru müesseseye başvurmak bütün siyasi partiler açısından olağan bir yöntemdir. Şimdi bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her bir oyun yerini bulması bakımından son derece önemlidir.



Derdimiz hiçbir oyun feda olmamasıdır. Atılmış oyun yerini bulmasıdır. Sandık namustur. Sürekli olarak stresi yükseltilen açıklamalar yapılması. Akşam saatlerinden itibaren yurtdışındaki bazı şebekelerin provokatif açıklamalar karşısında bu hassasiyetlerin altını çizmek isterim.



Siyasi partiler kampanyalarını yaptılar, yoğun bir dönem geçirildi. Siyasi partiler kendileri açısından görevlerini yaptılar. Nihai karar mercii milletimizdir. Milletimizle yüksek fedakârlıkla yüzde 85 oyla talimatlarını vermek üzere oyunu kullanmıştır. Çeşitli yerlerde seçim süreçlerinin siyasetçiler için korku unsuru olduğunu görüyoruz, bizim için sevinç unsurudur. Bu büyük bir fırsat ve değerdir.



Hepimiz mahallelerde, ilçelerde, sokaklarda gezerek milletimizin talimatlarına ulaşmaya çalıştık. Netice itibarıyla sandığa gidildi, vatandaşımız talimatını verdi. Şimdi o talimatın net bir şekilde görülmesiyle ilgili süreç yaşanıyor. Bu sonuçları doğru okumak hepimizin vazifesidir.



YSK'da doğal olarak bir süreç yürüyor. Sosyal medya başta olmak üzere yapılan provokasyonlar, incitici açıklamalar karşısında bir kere daha hassasiyetimizin altını çiziyoruz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması hepimizin beklentisidir. Türkiye düşmanı olarak bilinen, tökezlemesini isteyen, Türkiye'nin demokrasisinin sakatlanmasını isteyen bilindik kişilerin açıklamaları karşısında bu açıklamalarımızı yapmak zorundayız. 'İyi ki varsın Yusuf' diye sahiplendiğimiz, duruşunu, faaliyetini gördünüz.



Elinde partisinin verdiği torba, sokak sokak gezdi bu çocuklar. Memleketleri iyi olsun, güzel yönetilsin diye genç yaşlarında bu faaliyetlerin içinde bulundular, fedakârlığı gösterdiler. Uğradığı hakaret karşısında oy verilmesini sağlamaya çalışıyor. Demokrasinin güçlenmesini sağlamaya çalışıyor.



Biz tek bir oyun bile heba edilmesini istemiyoruz. Diğer partileri tabii ki kendi oylarına sahip çıkacaktır. Biz nasıl olur ki, AK Parti Genel Merkezi olarak o Yusufların yaptığı çalışmadaki sandığa gitmiş oylarda hata, kaydırma görüyorsak. Bu bir haksa ki haktır, hemen hemen her siyasi partinin başvurduğu bir müessese ise niye başvuralım.



Erken sonuç ilan etmiş olanların panik içerisinde bu müessesse çalışmasın diye olaya yaklaşımlarında anormallik görüyoruz. Bu pusulayı bizim net görmemiz için bu olaylara sahip çıkmamızdan doğal bir şey yoktur. Bu hak arayışı milletimize ve Yusuf'a ve Yusuf gibilere karşı borcumuzdur.



Sürece herkes saygı duymalıdır. Süreç sağlıklı işlemelidir. Sonuç ne olursa olsun milletimizin talimatıdır deyip, başımızın üstünde taşıyıp saygı göstereceğiz. Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir ve bizim partimizin kutsalıdır. 15. kez seçimden zaferle çıkmış bir genel merkezidir burası. Biz 15 kere sandıktan birinci çıkmış partiyiz.



Bu sefer de sandıktan birinci çıkarak Türkiye'nin en güçlü partisi olma unvanını milletimiz bize vermiştir. Hak edilmiş zaferlere defalarca imza atmış olan Türkiye'nin en büyük siyasi partisiyiz. Bu sonuç partimizi birinci parti yapmıştır, aynı şekilde Cumhur İttifakı'nı birinci yapmıştır. Hak edilmiş zafer meselesi başkalarının kendilerine yakıştıracağı bir etiket olabilir. Bize uzaktan yakından iliştirilemeyecek bir meseledir.