AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

ÖMER Çelik'in açıklamalarının satır başları ;

- Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra ilk yurt dışı ziyareti oldu.

- Sayın Putin'in bürokratik engelleri aşmaya yönelik yaptığı açıklamalar, önümüzdeki günlerde daha rahat ticaret yapılacağına dair bir söz olabilir.

- İstanbul seçimlerine dair tartışmaları izliyorsunuz. Bugün çok sayıda CHP sözcüsü konuştu. Bunun bir bakıma bir şekilde kamuoyunu sistematik olarak yanıltmaya dönük bir faaliyet olduğunu görüyoruz.

- CHP'nin İstanbul adayı vahim bir işe imza atarak medya gruplarının sahibi olan ailelerinin soyadlarını zikrederek tehdit etmiştir.

- Aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Bu insanların eşleri var çocukları var. Bu şekilde bir hedef gösterme, basiretçe ve şuursuzca, aile kavramını hedef alan, siyasetçilerin hiç girmemeleri gereken bir ihlal anlamına geliyor.

- CHP'nin İstanbul adayının bir şeye karar vermesi lazım. Sevgi saygı cümlelerinin arkasında mıdır, yoksa bunun altına gizlenmiş tehditkar ve hedef gösteren vahşi bir yaklaşıma mı sahiptir. Bunu son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum.

- Her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz fakat aileleri soyadları vererek bütün soyadı taşıyan insanları hedef gösterecek açıklamalarda bulunmanız ahlaken bir sorundur. Herkesin ailesi var herkes ailesi konusunda hassas.

- Yapmanız gereken tek şey dürüst ve açık bir şekilde özür dilemektir.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün mazbatasını aldı. Ankara'daki kampanyanın sorumluluğunu yürüten Fatih Bey, mazbatasını alan adayı tebrik etti.

- Ankara seçimiyle ilgili de aynı şeyler söyleniyordu. Hep beraber gördük. Hukuk kararını verdi, aday mazbatasını aldı ve büyükşehir belediye başkanı sıfatını kazandı. Her zaman söylediğim gibi memleketin sahibi millettir.

- Atatürk'ün aziz hatırasını istismar etmedi. Mazbatasını aldıktan sonra ziyaretini gerçekleştirdi. Bununla ilgili bir eleştiri var mıdır?

- CHP eski geleneklerini devam ettirerek her türlü gerginlik politikasını sürdürüyor

- İlçe seçim kurullarını, il seçim kurullarını YSK'ı tehdit ediyorlar. Neredeyse bütün siyasi tarihindeki skandallarını bir haftaya sığdıracak bir faaliyet içerisindeler.

- Bugün net bir şekilde gördüğümüz bir durum. Hukuku temsil etmesi gereken İstanbul Barosu, İstanbul seçiminin sonuçlarını ilan ediyor. İstanbul Barosu'nun açıklaması vahim bir açıklamadır. Baro parti değildir. Baro, YSK'nın yetkilerini kullanma gibi bir tutum içine giremez.

- Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülen süreçleri Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız yürütüyor gibi bir tutum içine girdiler. Birilerinin ellerinin oy torbalarının içinde olup olmadığını merak ediyorlarsa, Twitter'a girip oy torbalarının üzerine saygısızca yatarken fotoğraf koyan adaylarını görebilirler.

- Ankara seçimlerinde de ortaya çıktığı gibi itirazlar sonuçlanıyor. Karşılıklı olarak teşekkür edildi. Olağanüstü bir durum olmadığını baştan beri söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi milletimizdir.