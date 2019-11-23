AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bakımdan yalan olduğu belli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 23.11.2019, 11:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve “böyle bir görüşme var, ismi biliyorum” dedi. Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı. Bir gazeteci, “Bir CHP’li Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü” diye mesnetsiz bir haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanlığı için o CHP’liye destek verdiği iddia edildi." açıklamalarında bulundu.
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