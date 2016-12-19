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AK Parti sahalara iniyor

AK Parti, Başkanlık düzenlemesi içeren Anayasa teklifinin Meclis genel kurulu gündemine gelmesi ile birlikte sahaya inmeyi de planlıyor. Kamuoyundaki Başkanlığa karşı endişelere cevap vermek için özel çalışma yürüten AK Parti, Başkanlığı anlatırken iki temel vurgu yaparak, "İstikrar gelecek ve Meclis güçlenecek" vurgusuyla kamuoyunu ikna etmeye çalışacak

AK Parti sahalara iniyor

AK Parti, Başkanlık düzenlemesi içeren Anayasa teklifinin Meclis genel kurulu gündemine gelmesi ile birlikte sahaya inmeyi de planlıyor. Kamuoyundaki Başkanlığa karşı endişelere cevap vermek için özel çalışma yürüten AK Parti, Başkanlığı anlatırken iki temel vurgu yaparak, "İstikrar gelecek ve Meclis güçlenecek" vurgusuyla kamuoyunu ikna etmeye çalışacak

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:05
AK Parti sahalara iniyor
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşen MYK'da başkanlık sisteminin Meclis'ten Ocak ayı içerisinde "sorunsuz" geçeceği değerlendirilirken başkanlık sisteminin halka nasıl anlatılacağının ayrıntıları da konuşuldu. AK Parti teklifin genel kurula gelmesi ile propaganda çalışmalarını artıracak. Yıldırım, bu süreçte 81 ile giderek miting ve il kongrelerine katılacak.
2 temel vurgu
Edinilen bilgiye göre, AK Parti, başkanlık propagandasını iki temele oturtacak. "İstikrarın geleceğine" ve "Meclis'in güçleneceği"ne vurgu yapacak olan AK Parti, gençlik ve kadın kollarında da adeta seferberlik ilan edecek. İstikrar vurgusu ile AK Parti hem siyasi istikrara hem de ekonomik istikrar dikkat çekecek. Koalisyon dönemlerindeki sıkıntılara vurgu yapılarak tek başına iktidar dönemlerinde "Türkiye'nin kalkındığı ve daha hızlı büyüdüğü" vatandaşa anlatılacak. Başkanlık sistemiyle de tek başına iktidarın temel hale geleceği bunun da istikrarı sürdüreceğine vurgu yapılacak. AK Parti, "yeni sistem ile Meclis önemini yitiriyor, Cumhurbaşkanının kontrolüne giriyor" endişelerine de cevap verebilmek için özel bir çalışma yapıyor. AK Parti, bu noktada "Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nı kim seçilirse seçilsin partisi Meclis'te çoğunluğu yakalayamayabilir. Cumhurbaşkanı da muhalefet ile sürekli uzlaşı aramak zorunda kalacaktır. Bu nedenle yeni sistemde Meclis'in yasama gücü daha da artacak" şeklinde kamuoyunu ikna etmeye çalışacak.
Öte yandan AK Parti, kendi tabanındaki yüzde 10'a yakın başkanlığa sıcak bakmayan kesimler ile de birebir iletişim kurulacak ve sistem anlatılacak. Bu kesime de yeni sistemin, "beka sorunu" olduğu anlatılarak desteği kazanılmaya çalışılacak. AK Parti kaynakları AK Parti içindeki yüzde 10'luk bu rakamın "endişe edici bir rakam" olmadığını da ifade etti.
Ortak lobi
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği terörle mücadelenin konuşulduğu liderler zirvesinde dikkat çeken bir uzlaşmanın çıktığı da öğrenildi. Terörle mücadele konusunda iktidar ve muhalefet "birlik" mesajı verirken, benzer tablonun yurtdışında da devam etmesi yönünde üç lider anlaştı. Yıldırım'ın önerisini Kılıçdaroğlu ve Bahçeli kabul ederken; Ak Parti, CHP ve MHP'nin hem yurtdışı temsilcilikleri hem de yakın oldukları STK'lar aracılığı ile başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede ortak lobi faaliyetleri yürütecek. Ortak lobi faaliyeti ile Türkiye'nin aleyhine devam eden propagandanın önüne geçilmeye çalışılacak. Yıldırım, özellikle FETÖ ve PKK mensuplarının Avrupa'da Türkiye aleyhine bir algı operasyonu yürüttüğünü ifade ederken bu olumsuz algının muhalefet ile birlikte hareket edilmesi halinde aşılabileceğine dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiAnayasaMeclis Genel KuruluKemal Kılıçdaroğlu
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