AK Parti sahalara iniyor

BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşen MYK'da başkanlık sisteminin Meclis'ten Ocak ayı içerisinde "sorunsuz" geçeceği değerlendirilirken başkanlık sisteminin halka nasıl anlatılacağının ayrıntıları da konuşuldu. AK Parti teklifin genel kurula gelmesi ile propaganda çalışmalarını artıracak. Yıldırım, bu süreçte 81 ile giderek miting ve il kongrelerine katılacak.

2 temel vurgu

Edinilen bilgiye göre, AK Parti, başkanlık propagandasını iki temele oturtacak. "İstikrarın geleceğine" ve "Meclis'in güçleneceği"ne vurgu yapacak olan AK Parti, gençlik ve kadın kollarında da adeta seferberlik ilan edecek. İstikrar vurgusu ile AK Parti hem siyasi istikrara hem de ekonomik istikrar dikkat çekecek. Koalisyon dönemlerindeki sıkıntılara vurgu yapılarak tek başına iktidar dönemlerinde "Türkiye'nin kalkındığı ve daha hızlı büyüdüğü" vatandaşa anlatılacak. Başkanlık sistemiyle de tek başına iktidarın temel hale geleceği bunun da istikrarı sürdüreceğine vurgu yapılacak. AK Parti, "yeni sistem ile Meclis önemini yitiriyor, Cumhurbaşkanının kontrolüne giriyor" endişelerine de cevap verebilmek için özel bir çalışma yapıyor. AK Parti, bu noktada "Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nı kim seçilirse seçilsin partisi Meclis'te çoğunluğu yakalayamayabilir. Cumhurbaşkanı da muhalefet ile sürekli uzlaşı aramak zorunda kalacaktır. Bu nedenle yeni sistemde Meclis'in yasama gücü daha da artacak" şeklinde kamuoyunu ikna etmeye çalışacak.

Öte yandan AK Parti, kendi tabanındaki yüzde 10'a yakın başkanlığa sıcak bakmayan kesimler ile de birebir iletişim kurulacak ve sistem anlatılacak. Bu kesime de yeni sistemin, "beka sorunu" olduğu anlatılarak desteği kazanılmaya çalışılacak. AK Parti kaynakları AK Parti içindeki yüzde 10'luk bu rakamın "endişe edici bir rakam" olmadığını da ifade etti.

Ortak lobi

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği terörle mücadelenin konuşulduğu liderler zirvesinde dikkat çeken bir uzlaşmanın çıktığı da öğrenildi. Terörle mücadele konusunda iktidar ve muhalefet "birlik" mesajı verirken, benzer tablonun yurtdışında da devam etmesi yönünde üç lider anlaştı. Yıldırım'ın önerisini Kılıçdaroğlu ve Bahçeli kabul ederken; Ak Parti, CHP ve MHP'nin hem yurtdışı temsilcilikleri hem de yakın oldukları STK'lar aracılığı ile başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede ortak lobi faaliyetleri yürütecek. Ortak lobi faaliyeti ile Türkiye'nin aleyhine devam eden propagandanın önüne geçilmeye çalışılacak. Yıldırım, özellikle FETÖ ve PKK mensuplarının Avrupa'da Türkiye aleyhine bir algı operasyonu yürüttüğünü ifade ederken bu olumsuz algının muhalefet ile birlikte hareket edilmesi halinde aşılabileceğine dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.